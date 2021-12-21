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النساجون الشرقيون تستهدف استثمار 15 مليون دولار في 2022

10:24 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
النساجون الشرقيون تستهدف استثمار 15 مليون دولار في 2022

النساجون الشرقيون

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة النساجون الشرقيون في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار خلال العام المقبل.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم ضخ الاستثمارات لإضافة عدد من الأنوال والماكينات الجيدة، ورفع كفاءة وتطوير بعض المصانع لزيادة الإنتاج، وفق بيان من الشركة لبورصة مصر اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الشركة أن تصل خطة الاستثمارات والتوسعات للعام الجاري نحو 26 مليون دولار، وفقا للبيان.

والنساجون الشرقيون، هي إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية منذ ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.

شركة النساجون الشرقيون البورصة السجاد

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