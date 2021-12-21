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تراجع البصل وارتفاع الملوخية.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

09:59 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
تراجع البصل وارتفاع الملوخية.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الكوسة، والبصل، والباذنجان البلدي بين 20 و50 قرشا، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس
بينما ارتفع سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات، ليتراوح بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.
البصل بين 2 و4.8 جنيه، بتراجع 20 قرشا.
الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية بين 6 و9 جنيهات.
البسلة بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 5 و8 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الخضروات أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور

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