كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و23 جنيها.

كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات اليوم، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.