كتبت-شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع اقتراب نهاية التعاملات المسائية، وهبط الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب هبوط سعر المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 526 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 676 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 787 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 902 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6312 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميًا مع اقتراب نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1797 دولارا للأوقية، في الساعة 4:01 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، استقرت أسعار الذهب البوم بالقرب من ذروة ثلاثة أسابيع متصاعدة، حيث أدى انتشار المتحور الجديد إلى عدم اندفاع المستثمرين نحو حيازة الذهب.

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