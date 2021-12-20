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تأجيل منتدى دافوس بسبب مخاوف من انتشار أوميكرون

02:26 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
تأجيل منتدى دافوس بسبب مخاوف من انتشار أوميكرون

جلسة سابقة في منتدى دافوس jpg

كتبت-ياسمين سليم:

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل منتدى دافوس بسبب مخاوف صحية تتعلق بانتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون، بحسب بيان صحفي للمنتدى اليوم الاثنين.

وكان من المتوقع أن يعقد المنتدى في سويسرا خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير العام المقبل، لكنه من المخطط أن يعقد في الصيف، وفقًا للبيان.

وينضم المشاركون بدلاً من ذلك إلى سلسلة رئيسية من الجلسات التي تجمع قادة عالميين عبر الإنترنت للتركيز على تشكيل الحلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم.

وقال البيان إن الأحوال الحالية لجائحة كورونا جعلت من الصعب جدًا عقد اجتماع، مشيرًا إلى أن إدارة المنتدى استرشدت بالسلطات السويسرية لاتخاذ القرار.

منتدى دافوس ويسرا وميكرون يروس كورونا لمنتدى الاقتصادي العالمي

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