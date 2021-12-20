2.7 مليار جنيه حصيلة جمارك السخنة من الضرائب والرسوم في نوفمبر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ نحو 2 مليار و722 مليونًا و955 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السخنة، برئاسة حسام جاد المولى، أفرجت عن مشمول 4 آلاف و855 شهادة جمركية "وارد نهائي" خلال شهر نوفمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.

وأوضح أن هذه السلع تضمنت القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغ 747 مليونًا و97 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و975 مليونًا و858 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت خلال شهر نوفمبر الماضى، بتصدير مشمول 1351 بيانًا جمركيًا "صادر" بمختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و225 مليونًا و900 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام.

وذكر أنه تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 4 ملايين و82 ألف جنيه.