وزير البترول: تحويل 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن



كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تحويل حوالي 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى الآن، وذلك بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أضاف الوزير خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الخامس للطاقة، والتي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وصل إلى أكثر من 520 محطة.

وذكر أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالى، وهو أعلى معدل توصيل ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام 1980 إلى 12.6 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، 50% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط.

وأوضح الوزير أن قطاع البترول يعمل حالياً في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من 50 مركزاً و1436 قرية يستفيد منها ما يزيد عن 4 ملايين وحدة سكنية، وتم بالفعل توصيل الغاز إلى 76 قرية ويجري العمل في 265 قرية.

وأشار إلى أنه تم تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2020-2021 يعادل 9.4 مليار جنيه استمرارا لنجاحه في تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام 2018-2019 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز.

كما وصلت مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 27% خلال عام 2018-2019، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019-2020، وفقا للوزير.

وقال الملا إن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة وصلت إلى حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية.

وأضاف أنه تم توقيع 99 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر، ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون وإكسون موبيل.

وأشار الملا إلى الطفرة غير المسبوقة في صناعة الغاز الطبيعي، حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%، كما تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 514 مليار جنيه.

وذكر أن صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية وصلت إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام 2021، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالمياً في الربع الثالث من عام 2021.

وأوضح الملا أن خطة تطوير مصافي تكرير البترول تتضمن 7 مشروعات باستثمارات 86 مليار جنيه بمعدل إنتاج 6.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية، مشيرا إلى تنفيذ وتشغيل وتجديد 37 خطا لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال 1240 كم، وبتكلفة استثمارية 4.1 مليار جنيه.

كما أشار إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالي أطوال 940 كم وبتكلفة تناهز 12 مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود.

وقال الوزير إنه تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات 72 مليار جنيه، مما رفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن سنوياً، بالاضافة إلى أنه يجري العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.