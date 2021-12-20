بعد قفزة كبيرة.. هل ترتفع أسعار السلع الغذائية مجددًا في 2022؟

كتبت-شيرين صلاح:

توقع مصنعون عدم حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي خلال العام المقبل، وذلك في ظل تراجع القوة الشرائية وركود الأسواق.

ويرى بعض المصنعين أنه لا يمكن توقع ما سيحدث في الأسعار بسبب عدم استقرار أسعار الخامات في البورصات العالمية، نظرًا لأن مصر تستورد نسبة كبيرة من المواد الخام من الخارج.

وبحسب المصنعون لمصراوي فإن أسعار الخامات عالميا ارتفعت بشكل كبير خلال العام الجاري حتى وصلت الزيادة إلى نسبة 100% في بعض الأصناف، نتيجة أزمة كورونا، وارتفاع الشحن.

وارتفع سعر حاوية الشحن إلى 15 ألف دولار مقابل 3 آلاف دولار قبل الزيادة.

وقال سعيد بدر، عضو غرفة الصناعات الغذائية وأحد مصنعي منتجات الألبان، إن أسعار الخامات عالميا ارتفعت بشكل كبير خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن بعض الخامات تراوحت نسبة الزيادة فيها بين 60 و100%.

وتوقع بدر عدم حدوث ارتفاعات جديدة بالأسعار في العام المقبل، وذلك في ظل الركود الكبير وتراجع القوة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى عدم تقبل السوق زيادات جديدة.

وأثرت زيادة الخامات عالميا على السوق المحلي، ودفعت أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 50 و60% باختلاف نوع المنتج، وفقا لقول بدر.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي إلا أن الزيادة لم توازِ الارتفاع في الأسعار العالمية، بحسب بدر.

وأضاف بدر، أن بعض الشركات لجأت إلى تقليل كميات المنتجات واللجوء إلى تقليل هامش الربح بقيمة كبير حتى لا ترتفع السلع على المستهلكين.

بينما يرى حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية، أنه لا يمكن توقع ما سيحدث في قطاع السلع الغذائية مع بداية العام الجديد في ظل عدم استقرار أسعار المواد الخام في البورصات العالمية.

وذكر الفندي، أن قطاع السكر والحلوى ارتفعت جميع أسعار خاماته بنسبة تتراوح بين 50 و70%، كما ارتفعت تكلفة التعبئة والتغليف، مما سبب في النهاية زيادة التكلفة الكلية على المنتجات النهائية.

وبحسب الفندي، فإنه هناك زيادة كبيرة في الخامات بالإضافة إلى الطلب الكبير على المواد الخام بشكل مستمر.

ويأمل مصنعو السلع الغذائية أن تهدأ أسعار الخامات في البورصات العالمية مع العام المقبل، حتى لا يضطروا لرفع الأسعار مرة ثانية.