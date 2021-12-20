كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

كما صعد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات اليوم، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.