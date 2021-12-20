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ارتفاع الفاصوليا والبسلة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين

10:21 ص الإثنين 20 ديسمبر 2021
ارتفاع الفاصوليا والبسلة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين

سوق الخضار بالأقصر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفاصوليا، والباذنجان البلدي، والبسلة بين 25 قرشا وجنيه، اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس

واستقرت أسعار عددًا من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.75 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم سعر الطماطم سعر الكوسة سعر البطاطس سوق العبور

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