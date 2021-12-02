وكيل "الصناعات المعدنية": تحديات كبيرة بقطاع الحديد بعد إلغاء رسوم الواردات



كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس حسن المراكبي وكيل غرفة الصناعات المعدنية والرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب، إن قطاع الحديد في مصر يواجه العديد من التحديات حاليا بعد قرار إلغاء رسوم الحماية على الواردات.

وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة، في 14 نوفمبر الماضي، العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، على أن يبدأ العمل بالقرار باليوم التالي من تاريخ إصداره.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.

وأوضح المراكبي، لمصراوي، أن التحديات التي يواجهها قطاع الحديد تتضمن زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار الطاقة من كهرباء وغاز، مشيرًا إلى أن المُصنع المصري ليس لديه ميزة تنافسية للمنتج مع نظيره المستورد.

وذكر المراكبي، أنه مع قرار إلغاء رسوم الحماية على الواردات فأي دولة من الدول لديها زيادة في مخزون تستطيع إغراق السوق المصري بمنتجاتها على حساب المنتج المحلي.

وقال المراكبي، إن الشركات لم تستقبل شحنات جديدة من البليت بعد قرار إلغاء الرسوم، مشيرا إلى أن التعاقدات على الشحنات الجديدة لن تكون قبل بداية العام الجديد.

وبحسب المراكبي، فإن القرار إيقاف الرسوم أعطى شركات الحديد احتمالية زيادة كبيرة في المعروض، مما أدى إلى تراجع الأسعار في عدد من الشركات فور الإعلان عن القرار لوجود مخزون من البضائع لديهم.

وكانت بعض شركات الحديد خفضت سعر الطن بين 300 و400 جنيه للمستهلك بعد إعلان إيقاف الرسوم على الواردات.

واقترح المراكبي فرض كوتة على الاستيراد البليت وحديد التسليح بعد إلغاء القرار، موضحا أن كل مصنع يستورد بحسب الطاقة الإنتاجية به واحتياجته، بحيث لا تحدث زيادة كبيرة بالواردات وتصبح هناك منافسة عادلة، ومصانع الحديد تستمر بطاقتها الإنتاجية دون توقف.

وأعلن عدد من شركات الحديد تثبت أسعار منتجاتها من الحديد والصلب بالأسواق مع بداية شهر ديسمبر، على الرغم من إلغاء رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت.

وبحسب ما قاله أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، يتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا بين 14500 جنيه و15 ألف جنيه مع بداية الشهر الجاري اليوم الأربعاء، ومتوسط سعر طن الحديد بالأسواق بين 14800 و15200 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.