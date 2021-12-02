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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

03:22 م الخميس 02 ديسمبر 2021
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.89%، إلى مستوى 11318 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.28%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 107 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 103 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 4.2 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بنسبة 0.21%، إلى مستوى 11420 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة مبيعات الأجانب

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