"السهم بـ "جنيه".. دراسة طرح غزل المحلة لكرة القدم في البورصة بآلية جديدة

كتبت – شيماء حفظي:

تدرس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، تنفيذ الطرحين العام والخاص، لشركة غزل المحلة لكرة القدم، في وقتٍ واحد من خلال الاكتتاب العام.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم المسؤولة عن الطرح، لمصراوي، إن الشركة تبحث الإجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، لأنها تجربة تطرح لأول مرة كاكتتاب أولي.

"هذه أول مرة يتم فيها طرح عام وخاص في اكتتاب أولي على شاشة البورصة، سبق أن تم ذلك في طرح شركة موبينيل (أورانج حاليا) ولم يكن بنفس الكيفية، لذلك ندرس مع الجهات المختصة آليات التنفيذ" بحسب ماهر.

وأشار إلى أن الطرح هو "زيادة رأس مال أولية، الناس تضع طلباتها، ثم نجمع الطلبات ونضع الأموال في البنك، لابد من توضيح الفكرة في نشرة الاكتتاب وهو ما ندرسه مع الهيئة".

طرح مختلف عن العادي

يقول عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بـ برايم لتداول الأوراق المالية، إنه جرت العادة أن يتم تنفيذ طرح خاص على الأسهم أولا ثم يليه الاكتتاب في الطرح العام، حيث يساعد الطرح الخاص في تحديد سعر الطرح العام بناء على إقبال المؤسسات.

وأضاف أن طرح حصة من الشركة لزيادة رأس المال من خلال أسهم جديدة، ولا يوجد أسهم قديمة سيتم طرحها، لذلك يمكن أن تتم عملية الاكتتاب إما بالطريقة المعتادة بطرح خاص أولا ثم طرح عام، أو من خلال طرح الاثنين معًا إذا كانت القواعد تسمح بذلك.

أسباب طرح غزل المحلة بهذه الطريقة

وأرجع ماهر، اختيار الشركة المسؤولة عن طرح غزل المحلة لهذه الطريقة، إلى ارتفاع عدد المستثمرين المطلوب لتغطية الاكتتاب مقارنة بطريقة القيد العادية.

وقال ماهر إنه "مطلوب ألف مساهم للطرح على الأقل، وهو عدد كبير مقارنة بالقيد العادي وهو 300 مساهم، كما أن هؤلاء المساهمين لابد من تكويدهم، وبالطريقة العادية ستكون هذه عملية مرهقة".

وأشار إلى أنه "بتنفيذ الطرحين الخاص والعام معاً، سنسهل على المستثمرين المستهدفين من محافظات خارج القاهرة مثل المحلة، سيكون معنا العديد من شركات السمسرة وهي موجودة بالمحافظات، وهكذا نفتح مجال أكثر للمستثمرين ولتحقيق الهدف من الطرح".

وفيما يتعلق بتسعير السهم، قال ماهر، إنه لن يتم تسعير سهم غزل المحلة، وسيطرح بالقيمة الاسمية والتي تبلغ جنيها للسهم، إضافة إلى 20 قرشاً مصاريف اكتتاب.

"لن يكون هناك أي فرق تقييم بين حصة الشركة القابضة للغزل والنسيج كمقابل حق انتفاع، أو حصة مصر القابضة للتأمين، مع الاكتتاب" وفقا لماهر.

وأشار ماهر، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات قبل نهاية الشهر الجاري.

أول نادي في البورصة

سيصبح نادي غزل المحلة، أول نادي كرة قدم يؤسس شركة مساهمة مستقلة في مصر، توافقًا مع قانون الرياضة الجديد، كما سيكون أول نادي رياضي يتداول في البورصة المصرية.

وتعتزم شركة نادي غزل المحلة طرح حصة تقترب من نصف رأسمالها المقرر أن يكون 200 مليون جنيه في البورصة، من خلال جمع ما يقرب من 135 مليون جنيه.

وكانت شركة غزل المحلة لكرة القدم، حصلت على موافقة هيئة الاستثمار على قيمة الحصة العينية مقابل حق الانتفاع باسم شركة غزل المحلة، وجاري إثبات قيمة هذه الحصة في رأسمال الشركة الجديدة.

وتبلغ قيمة الاكتتاب الخاص نحو 37 مليون جنيه، ستستحوذ شركة مصر للتأمين على حصة منه بنحو 15 مليون جنيه، فيما تبقى منه نحو 22 مليون جنيه، إضافة إلى الاكتتاب العام بقيمة 98 مليون جنيه.