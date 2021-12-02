وليد هلال: أسعار المنتجات البلاستيكية ارتفعت 20% بسبب زيادات الشحن والخامات

كتبت- شيرين صلاح:

قال وليد هلال، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار المنتجات النهائية من البلاستيك ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 و20% بالأسواق هذا العام.

وأرجع هلال ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الشحن والمواد الخام بالبورصات العالمية بنحو 30%.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في أسعار نولون الشحن وسط اضطرابات في الموانئ وسلاسل التوريد العالمية بسبب تداعيات كورونا.

وقال هلال إن مصانع القطاع تعمل حاليا بطاقة إنتاجية تتراوح بين 60 و70%، مشيرا إلى أن المُصنعين يأملون أن تزيد نسبة الطاقة الإنتاجية.

وأضاف أن القطاع يحتاج مساندة من الحكومة في ظل الأعباء الكثيرة التي يتحملها من زيادة الخامات بالبورصات العالمية وأسعار الشحن.

وذكر هلال أن القطاع بحاجة إلى عدد من المبادرات من بينها تسهيل عمليات الإئتمان بفوائد قليلة من البنوك، ومساندة من وزارة المالية والضرائب للمصنعين.