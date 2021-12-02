Masrawy logo white

وليد هلال: أسعار المنتجات البلاستيكية ارتفعت 20% بسبب زيادات الشحن والخامات

12:28 م الخميس 02 ديسمبر 2021
وليد هلال: أسعار المنتجات البلاستيكية ارتفعت 20% بسبب زيادات الشحن والخامات

الدكتور وليد هلال

كتبت- شيرين صلاح:

قال وليد هلال، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار المنتجات النهائية من البلاستيك ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 و20% بالأسواق هذا العام.

وأرجع هلال ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الشحن والمواد الخام بالبورصات العالمية بنحو 30%.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في أسعار نولون الشحن وسط اضطرابات في الموانئ وسلاسل التوريد العالمية بسبب تداعيات كورونا.

وقال هلال إن مصانع القطاع تعمل حاليا بطاقة إنتاجية تتراوح بين 60 و70%، مشيرا إلى أن المُصنعين يأملون أن تزيد نسبة الطاقة الإنتاجية.

وأضاف أن القطاع يحتاج مساندة من الحكومة في ظل الأعباء الكثيرة التي يتحملها من زيادة الخامات بالبورصات العالمية وأسعار الشحن.

وذكر هلال أن القطاع بحاجة إلى عدد من المبادرات من بينها تسهيل عمليات الإئتمان بفوائد قليلة من البنوك، ومساندة من وزارة المالية والضرائب للمصنعين.

وليد هلال الصناعات الكيماوية أسعار البلاستيك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار أعلى من المتوسط.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس شهر ديسمبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا