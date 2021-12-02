معيط: ندرس إصدار سندات تنمية مستدامة تراعي أهداف تمكين المرأة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، إن وزارة المالية تدرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة بما في ذلك مراعاة الأهداف ذات الصلة بتمكين المرأة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأضاف الوزير، في لقائه مع الدكتورة سيما بحوث، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تزور مصر في أول مهمة رسمية خارجية، أن المرأة المصرية تحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نحو انعكس في تبني استراتيجية وطنية لتمكينها بمختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بكل مكونات المجتمع من رجال ونساء وأطفال وشباب؛ بما يحقق التوازن الاجتماعي والاستقرار الأسري، مشيرا إلى وجود 8 وزيرات بالحكومة الحالية، وتقلد سيدتين منصب المحافظ، وتمثيل برلماني نسائي بنسبة 27%، بالإضافة إلى العديد من نائبات ومعاونات الوزراء والمحافظين والقاضيات.

وأوضح الوزير أن المرأة في مصر تتمتع بكل حقوقها المدنية والسياسية والقانونية، ولا تعاني من أي تمييز قانوني أو على مستوى المرتبات أو في سن المعاش، على عكس ما قد يكون سائدًا في العديد من الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن الوزارة فتحت آفاقًا رحبة لترتقي الكفاءات النسائية للمواقع القيادية ومنها وظيفة مساعد ومعاون الوزير، ورئيس القطاع ومستشار الوزير، بما يُسهم في التنفيذ المتقن للمستهدفات المالية والاقتصادية؛ اتساقًا مع جهود الدولة نحو تمكين المرأة في شتى مناحي الحياة.

وأكد الوزير ضرورة مراعاة الأبعاد الثقافية والمجتمعية عند طرح أي مبادرات جديدة، وأهمية منح أولوية مطلقة لدعم وحماية أوضاع المرأة والأسرة كحق من حقوق الإنسان، في حالات النزاعات والحروب والصراعات المسلحة؛ لما تُسببه من تداعيات سلبية تؤثر فى إمكانية حصولها وكل أعضاء الأسرة على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة الحق في التعليم المناسب.

وأوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن وزارة المالية تتبنى حاليًا دراسة إمكانية إصدار سندات لتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر؛ من أجل دعم أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة ضمن مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، خاصة موازنة البرامج والأداء، والموازنات المستجيبة للنوع.

وذكر كجوك أن هذا التعاون أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية، وأن الفترة المقبلة ستشهد استقبال بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون في تمكين المرأة.

وأشادت المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالجهود الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة ترتكز على تمكين المرأة اقتصاديًا ومواجهة العنف ضدها، والأوضاع التي تواجهها المرأة في الكوارث والصراعات، وفقا للبيان.

وأعربت سيما بحوث عن تطلعها لتعزيز سبل التعاون مع وزارة المالية في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية.