السيارة الكهربائية.. "قطاع الأعمال" تبدأ مشاورات مع 3 شركات صينية الأسبوع المقبل

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة ستجتمع مع 3 شركات صينية الأسبوع المقبل، لبدء مشاورات التعاون لتصنيع السيارة الكهربائية.

وأوضح الوزير أنه تم التواصل مع 3 شركات من الشركات المقترحة من الاستشاري الألماني، وسيتم الاجتماع معها بالتتابع الأسبوع المقبل، لبحث إمكانية التعاون مع شركة النصر للسيارات.

وتبحث الوزارة عن بديل للشركة الصينية دونج فينج، لتصنيع سيارة كهربائية في شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالتعاون مع استشاري ألماني، بعدما أوقفت المفاوضات مع الشركة الصينية دونج فينج.

وأشار الوزير، إلى أن "الأمور مبشرة، ولن نعلن عن أي تفاصيل إلا بعد الانتهاء من الاتفاقات والتعاقدات مع الشريك الجديد".

وكان الوزير قال في تصريحات سابقة، إن الوزارة تلقت 5 سيارات مقترحة من مكتب الاستشارات الألماني، تتضمن سيارات من طرازات صينية وغير صينية.

وأوضح الوزير، أن عملية البحث تستهدف الوصول لسيارة كهربائية "تقترب من مواصفات السيارة E70 التي كان مقررًا إنتاجها، وتم اختبارها في مصر"

كما تستهدف الوزارة، اختيار سيارة كهربائية بديلة، في إطار الأسعار التي حددتها سابقًا كسعر نهائي لبيع السيارة المصنعة في مصر تجاريًا.



وتستهدف الوزارة أن يتراوح سعر السيارة التجاري للمستهلك ما بين 300 إلى 320 ألف جنيه، بعد تقديم دعم نقدي تتحمله وزارة المالية يصل إلى 50 ألف جنيه، لتحفيز للشراء.

وأوضح الوزير: "أُطمئن الناس أن الوزارة وهي تنهي التفاوض مع الشركة الصينية، كانت بدأت بالفعل البحث عن بدائل ومع استشاري ألماني، وهو من أكبر المكاتب الاستشارية في صناعة السيارات على مستوى العالم" وفقا للوزير.