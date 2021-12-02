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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

10:33 ص الخميس 02 ديسمبر 2021
أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستويات أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و60 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري ثابتا بين 90 و160 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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