بعد ارتفاع سعر الذهب.. هل يتأثر الإقبال على شراء هدايا الكريماس؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي خلال اليومين الماضيين مع اقتراب بالاحتفال بأعياد الكريسماس، وعلى الرغم من زيادة السعر فلن يؤثر ذلك على الإقبال على شراء هدايا الكريسماس من محلات الذهب، وفقا لقول هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان تجار الذهب معلقين آمالهم على هدوء سعر الذهب في السوق المحلي، لجذب الزبائن لشراء الهدايا وتنشيط السوق المحلي، بحسب قول تجار تحدثوا لمصراوي في وقت سابق.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد إلى 790 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 783 و785 جنيهًا منذ بداية الشهر الجاري.

وارتفع سعر الذهب بالسوق المحلي نتيجة زيادة السعر في البورصات العالمية مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث يرتبط تسعير الجرام بالسوق المحلي بمستواه في البورصات العالمية.

وذكر ميلاد، أنه على الرغم من زيادة سعر الجرام حاليا، إلا أن هذا السعر مناسب وغير مرتفع لشراء هدايا الكريسماس.

وعن حالة السوق المحلي حاليا، قال رئيس الشعبة إن حركة البيع والشراء بمحلات الذهب هادئة، متوقعا حدوث حركة بالشراء خلال الفترة المقبلة مع اقتراب الكريسماس.

ومع اقتراب المناسبات مثل الكريسماس والأعياد، تصنع محلات الذهب مشغولات أخف وزنا من باقي المشغولات الموجودة بالمحلات، لجذب الزبائن للشراء، بحسب ما ذكره متعاملون في سوق الذهب في وقت سابق لمصراوي.

ويتراوح وزن هذه المشغولات بين نصف جرام وجرام ونصف ليصبح السعر في حدود الألف جنيه للهدية، بحسب قول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وتتمثل هذه المشغولات في أحرف للسلاسل، وانسيلات، وخواتم، بحسب ما ذكره متعاملون سوق الذهب في وقت سابق لمصراوي.

وتوقع ميلاد، أن يرتفع سعر الجرام إلى أعلى من هذا المستوى خلال الفترة المقبلة بالسوق المحلي.

وكان سعر الذهب البورصات العالمية ارتفع بعد توقع الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في البنوك وتسريع الإنتهاء من حزمة الإجراءات التحفزية، وزيادة التضخم في أمريكا بسبب كورونا، نتتج عنه زيادة الذهب بالبورصات، بحسب قول ميلاد.

وبحسب بيانات رويترز، تعافت أسعار الذهب من خسائرها بختام جلسة الأربعاء الماضي، بدعم بتراجع الدولار بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه سينهي إجراءات التحفيز للفيروس في مارس المقبل.

وقالت الوكالة، إن سعر الذهب ارتفع فوق المستوى 1800 دولار للأوقية مع ختام جلسة الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع.

وحقق الذهب مكاسب أسبوعية لأول مرة منذ خمس جلسات، حيث دفعت المخاوف بشأن ارتفاع أوميكرون والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول الآمنة، بحسب رويترز.