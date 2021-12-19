شراكة مصرية فرنسية لدعم الصناعات الإبداعية بين أفريقيا وأوروبا



شارك المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي لشركة جيمناي أفريقيا، إحدى شركات أوراسكوم القابضة، مشاركته في القمة الدولية "مرسيليا مركز الابتكارات الناشئة بين أوروبا وأفريقيا"، وهو الاجتماع الأكبر لقادة التكنولوجيا الأفريقية والأوروبية ويقام سنويا تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب بيان من شركة جيمناي، تعد هذه القمة قمة دولية تجذب المستثمرين والشركات الناشئة الأفريقية والنظم البيئية الرقمية الناشئة بهدف تعزيز صورتهم الدولية وتطوير علاقاتهم التجارية وتسريع تأثيرهم على نطاق عالمي في حضور أكثر من 2000 مشارك و200 متحدث يمثلون 72 دولة.

وقال توما، إنه وقع اتفاقية شراكة مع الشركة العالمية "مونازيما ايمرجنج فاللي" المنظمة للقمة، لتمثيلهم كذراع في السوق المصري والشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الصناعات الإبداعية وبيئة ريادة الأعمال، وإنجاز مشروعات تحت مظلة "السينماتك" باعتباره المسار الأول عالميا الذي تمتلك جيمناي حقوق الملكية الفكرية له.

وأضاف أنه ألقى محاضرة في المنتدى الذي نظم في إطار فعاليات القمة الدولية، وحمل عنوان الفرص الاستثمارية للصناعات الإبداعية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما أذيعت مناقشات كان تم تسجيلها من قبل جيمناي حول بيئة ريادة الأعمال في مصر، وأنه التقى شركات أفريقية بهدف بحث سبل المشاركة الفعالة في الصناعات الإبداعية.

وذكر أن المنتدى يتم تنظيمه منذ 4 سنوات في مدينة مرسيليا الفرنسية باعتبارها مركزا للتبادلات التجارية بين أوروبا وأفريقيا والجاذبة للشركات من جميع أنحاء العالم التي ترغب في تطوير العلاقات التجارية بين أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا.

كما تمتلك الأصول والبنية التحتية اللازمة لدعم الشركات الناشئة الأفريقية والدولية التي تهدف إلى القيام والاستثمار والابتكار في أوروبا

وكانت جيمناي أفريقيا، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والبنك الأفريقي للتنمية، أعلنت منذ أيام، إطلاق حاضنة لريادة الأعمال لدعم 30 شركة مصرية في مجال الصناعات الإبداعية لمدة 6 أشهر يتم خلالها مساعدة أصحاب المشروعات على تطوير أفكارهم بتنظيم ورش ودورات تدريبية متنوعة.