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مبيعات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

04:03 م الأحد 19 ديسمبر 2021
مبيعات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.87% إلى مستوى 11565 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الأحد.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.2%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 34 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 20.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 54.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنحو 0.39% إلى مستوى 11667 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

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