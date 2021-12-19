وزيرة الصناعة تعتمد أسماء المعينين بمجالس إدارات اتحاد الصناعات خلال أيام

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة تراجع حاليا أسماء أعضاء مجالس إدارات الغرف الذين تم ترشيحهم من خلال اتحاد الصناعات.

وانتهى اتحاد الصناعات مع بداية الشهر الجاري من انتخابات جميع مجالس إدارات الغرف وفقا للقانون الجديد للاتحاد هذا العام.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، حيث ينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات وهي الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

وأضاف المهندس، أن الوزيرة ستعتمد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف باتحاد الصناعات خلال الأيام المقبلة.

وأشار المهندس، أن بعد اعتماد الوزيرة أسماء باقي أعضاء مجلس الإدارة واكتمال عدد أعضاء مجلس الإدارة، ستجتمع كل غرفة على حدى لاختيار رئيس الغرفة والنائب.