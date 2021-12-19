شعبة الأجهزة الكهربائية تدرس إنشاء مصنع صاج باستثمارات نصف مليار دولار

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الشعبة تدرس إنشاء مصنع لتصنيع الألواح الصاج بمصر خلال الفترة الحالية، باستثمارات تصل إلى نصف مليار دولار.

وأضاف مبروك، أن الشعبة تدرس إنشاء المصنع بالتعاون مع كلا من وزارة التخطيط والبنك المركزي.

وذكر مبروك، أن من ضمن أولويات الشعبة حاليا لخدمة القطاع إنشاء مصنع لتصنيع الألواح الصاج، مشيرا إلى أن الصاج يدخل في العديد من مكونات تصنيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وبحسب رئيس الشعبة، فإنه على الأغلب سيكون التمويل من أحد البنوك الحكومية، موضوحا أنه لم يتم تحديد الجهة الممولة بعد.