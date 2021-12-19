الضرائب توضح خطوات التسجيل الذاتي على منظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الشركات الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية في مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم 619 لسنة 2021، والتي تبدأ اعتبارًا من 15 فبراير المقبل، عليها تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتي، وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أكد عبد القادر حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية، والتي يتم تطبيقها على مراحل.

وأوضح أن خطوات التسجيل الذاتي على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الآتي:

- الدخول على اللينك التالي مباشرة (اضغط هنا).

- إدخال الرقم الضريبي للممول (الشركة) المكون من تسعة أرقام.

- تأكيد الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.

- المتابعة والتوقيع من خلال التوكن وشهادة الختم الإلكتروني.

- تحديد اللغة الافتراضية والبريد الإلكتروني الخاص بالممول (الشركة)، ورقم الهاتف المحمول للممول (الشركة).

- بعد ذلك سيصل كود تأكيد على البريد الإلكتروني وكود تأكيد على المحمول، وعلى الممول إدخالهما في الخانات المحددة بصفحة التحقق.

- بعد ذلك يتم إدخال بيانات المفوض (رقم بطاقة قومي سارية - الاسم الأول والأخير - البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول - تأكيد البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول) ثم يتم الضغط على إنهاء وإرسال الدعوة ستظهر رسالة باكتمال التسجيل.

- سيتم ارسال دعوة للمسؤول (المفوض) لاستكمال التسجيل ويتم فيها إدخال الرقم القومي للمفوض ورقم محمول المفوض وإدخال كلمة السر وتأكيد كلمة السر والضغط على حفظ.

وبالنسبة الختم الإلكتروني، أوضح عبد القادر أنه يمكن لهذه الشركات الحصول على الختم الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة.

وأكد أن المصلحة تقوم بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.

كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني التالي (tax.media@eta.gov.eg) للتنسيق لعقد ندوات توعية مجانية.

ووفقا للبيان، يتلقى الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية (16395) كافة الاستفسارات والتساؤلات ويقوم بالرد عليها.