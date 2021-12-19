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مجلس إدارة مستشفى كليوباترا يقر بالسعر المقدم لبيع 26.2% من أسهمها

12:08 م الأحد 19 ديسمبر 2021
مجلس إدارة مستشفى كليوباترا يقر بالسعر المقدم لبيع 26.2% من أسهمها

مستشفى كليوباترا

كتبت- ياسمين سليم:

أقر مجلس إدارة مستشفى كليوباترا بأن السعر المقدم لبيع حصة تصل إلى 26.21% من أسهم الشركة لصالح شركة إم سي أي كابيتال هيلث كير بارتينرز للرعاية الطبية، يزيد بنسبة 14% عن متوسط سعر إقفال سهم الشركة خلال 6 أشهر الماضية على العرض.

وبحسب محضر اجتماع مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الأحد، فإن السعر يزيد بنسبة 10% عن متوسط سعر إقفال سهم الشركة خلال 3 أشهر السابقة للعرض.

وقرر مجلس الإدارة أن الاستجابة بالبيع في عرض الشراء الاختياري هو قرار استثماري يخص مساهمي الشركة في المقام الأول.

وفي بداية الشهر الجاري قالت كليوباترا، إن شركة كير هيلث كير، التي تمتلك نحو 37.87% من رأس مال كليوباترا، تعتزم التخلي عن جزء من حصتها لصالح مقدم العرض.

ووفقا للبيان، وقعت شركة كير هيلث كير، اتفاقا مع الشركة مقدمة العرض، تعهدت فيه بعرض حد أدنى 125.96 مليون سهم، بنسبة 7.87% وبحد أقصى 192 مليون سهم بنسبة 12% من أسهم كليوباترا ضمن العرض، شرط موافقة الرقابة المالية.

وكانت شركة أم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الصحية تقدمت لشراء حصة غير حاكمة من أسهم الشركة بسعر 5 جنيهات للشهم الواحد.

ويتداول نحو 61% من أسهم الشركة في البورصة، بخلاف حصة كير هيلث كير، وفقا لبيانات الشركة في أكتوبر الماضي.

وتضم مستشفيات كليوباترا نحو 780 سريرا، موزعة على 6 مستشفيات كبيرة بالقاهرة الكبرى، ومنها مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة، والنيل بدراوي، والشروق، والقاهرة التخصصي.

مستشفى كليوباترا إم سي أي كابيتال النيل بدراوي مستشفى القاهرة التخصصي

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