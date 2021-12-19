30% زيادة في الإقبال على هدايا الكريسماس مقارنة بالعام الماضي

كتبت- دينا خالد:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على شراء أشجار وهدايا الكريسماس ارتفعت هذا العام بنحو 30% مقارنة بالاقبال العام الماضي.

وأضاف صفا، أنه مع استقرار أوضاع جائحة فيروس كورونا إلى حد كبير، عاد الكثير من المواطنين لعادات الاحتفالات بأعياد الميلاد.

وأوضح صفا، أن هذا الموسم شهد أقبال كبير مع بدايته، ثم شهد حالة من الركود مع إعلان ظهور المتكحور الجديد "أوميكرون"، ثمن عادت حالة من النشاط خلل الأيام القليلة الماضية.

وشهد الموسم الماضي، إقبال ضعيف للغاية، وسط تفاقم أزمة كورونا وإلغاء الاحتفالات.

وأشار صفا إلى أن الأسعار مرتفعة هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بأسعار العام الماضي.

وتتراوح أسعار هدايا الكريسماس مثل الأشجار بين 70 جنيهًا و10 آلاف جنيه هذا العام بحسب الطول والحجم والكثافة، وباختلاف كمية الزينة المعلقة بها وأنواعها، مقابل 50 جنيها، و8 الاف جنيه، العام الماضي.

وأرجع صفا ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة أسعار الشحن من الخارج، وزادت كلفة الشحن بأكثر من 50% خلال عام.

كانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببة أزمة عالمية في مجال الشحن.

وبحسب شعبة المستوردين، فإن أسعار الشحن من الصين في تصاعد مستمر وصل الآن إلى نحو 800%، حيث ارتفع سعر الحاوية إلى 2800 دولار مقابل 17.7 ألف دولار، كما زاد سعر الشحن من الدول الأوروبية بنسبة 200% حيث ارتفع سعر الحاوية إلى 1500 دولار مقابل 3.2 ألف دولار.