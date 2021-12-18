تؤثر على خدمات المحمول والإنترنت.. احذر هذه الأجهزة قرب منزلك (صور)

كتب- علاء حجاج:

شن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حملات موسعة أسفرت عن ضبط أكثر من 1700 جهاز تقوية شبكات غير شرعي، في 4 محافظات هي "القاهرة والجيزة والدقهلية والإسكندرية".

وبحسب بيان تنظيم الاتصالات فإن أجهزة تقوية الشبكات التي يستخدمها بعض المواطنين تؤثر سلبا على جودة خدمات الاتصالات، فكلما كانت مثل هذه الأجهزة منتشرة بمحيط موقعك تاثرت مستوى جودة خدمات الاتصالات لديك سواء خدمات الصوت الخاصة بالموبايل أو الإنترنت عبر الموبايل.

ووفقا للبيان، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تم رصد أجهزة مخالفة بحوزتهم، حيث أسفرت سلسلة الحملات في الأربع محافظات عن ضبط عدد 576 جهاز تقوية شبكة غير مطابق للمواصفات و 1159 هوائي تقوية، و26 شبكة انترنت غير شرعية.

وتأتي الحملات التي يشنها تنظيم الاتصالات للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهاز ورصد المخالفات المتعلقة بتداول، واستخدام أجهزة الاتصالات غير مطابقة للمواصفات وخاصة أجهزة تقوية الشبكات التي لها تأثير سلبي على جودة خدمات الاتصالات.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه مستمر في تنفيذ إجراءات حوكمة وضبط سوق الاتصالات عن طريق تنفيذ الحملات الميدانية ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات وللتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق، والقضاء على الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات والتي تؤثر سلباً على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وعلى جودة وكفاءة أجهزة الاتصالات المستخدمة بالسوق.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

واعتمد الجهاز بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالي حزمة الترددات التي حصلت على حق استخدامها الشركات العاملة في السوق، والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات.

كان الجهاز اعتمد إنشاء وتشغيل حوالي 2000 محطة محمول جديدة خلال عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام 2020، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتسريع إجراءات إنشاء محطات التغطية بخدمات المحمول، مما يؤثر بشكل إيجابي على جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.