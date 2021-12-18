الإحصاء: نقل 66.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي

كتبت – ياسمين سليم:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2020-2021.

ووفقا للنشرة، بلغ إجمــــالى الكميـات المنقـولة بواسطـة وســائل نقل المــواد البترولية 91.2 مليون طن متري العام الماضي، مقابل 86.4 مليون طن مترى 2019- 2020، بنسبــة زيادة قدرها 5.6 % بعد استبعاد خط سوميد عام 2019/2020 والذي بلغ كميته 64.1 مليون طن متري .

وبلغ إجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 325.3 ألف طن مترىي العام الماضي، بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 111جنيه مقابل 276.9 ألـف طـن مترى عام 2019- 2020 بنسبة زيادة قدرها 17.5%.

وبحسب البيان، بلغت الكــميـات المنقولـــــــة باللــوارى 22.5 مليـــــون طـــــن متــرى عـام 2020-2021 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 65 جنيه مقابل 19.2 مليــــون طن مترى عام 2019-2020 بنسبة زيادة 17.2 %.

وبلغ إجمـــالى الكميــــات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة (المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، البوتاجاز) بواسطـة خطــوط أنابيـــب البتــــــرول 59.8 مليـون طـن متــرى عام 2020-2021 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالـــى قــدرها (532 ، 456 ، 184 ، 406) جنيه مقابل 59.1 مليــون طن عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 1.2%.

وبلغت الكميـــات المنقولـــة من الزيت الخـام والمنتجــات البترولية بالنـاقلات الساحلية المستأجرة 8.6 مليـــون طـن عــام 2020 / 2021 بمتوسط تكلفــة نقل للطن قدرها 98جنيه مقابــل 7.8 مليــون طن متري عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

وبلغت الكميـــات المنقولة من الغاز الطبيعى 66.7 مليار متر مكعب منها62.1 مليار متر كعب للسوق المحلى بنسبة 93%، و 4.6 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 7% بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.04جنيه لكل منهما جنيه عام 2020-2021 مقابل 61.2 مليـــار متر مكــعب عام 2020/ 2019 بنسبة زيادة قدرها 9%.

وبلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من الغاز الطبيعى 2.7 مليار جنيه بينما بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من المواد البترولية 30.6 مليار جنيه عام 2020-2021.