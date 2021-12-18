تفاصيل جديدة في صفقة استحواذ فوداكوم على فودافون مصر (خاص)

كتب- علاء حجاج:

قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية في فودافون، إن شركة فودافون مصر تقدمت بطلب رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للحصول على موافقته بشأن نقل حصة شركة فودافون العالمية البالغة نسبة 55% في فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة "فوداكوم"، وهي الشركة التابعة لها في جنوب إفريقيا.

وأضاف عصام، لمصراوي، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طلب من شركة من فودافون مصر، استيفاء بعض المستندات المتعلقة بصفقة فوداكوم، تتضمن خطة فوداكوم الاستثمارية في فودافون مصر.

وقال عصام، إن شركة فودافون مصر تعمل حاليا على تجهيز المستندات المطلوبة لتقديمها لتنظيم الاتصالات في أقرب وقت ممكن.

وكانت مجموعة فودافون العالمية، تلقت عرضًا مبدئيًا من شركتها التابعة "فوداكوم" الجنوب أفريقية لنقل حصتها في شركة فودافون مصر إلى فوداكوم، بحسب بيان صحفي من شركة المصرية للاتصالات في نوفمبر الماضي.

وتعود ملكية شركة فودافون مصر إلى الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 45% وشركة فودافون العالمية بنسبة 55%.

وقال البيان إن الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر أخطرت الشركة المصرية للاتصالات بتلقي مجموعة فودافون عرض مبدئي من قبل شركتها التابعة "فوداكوم" لنقل حصتها في شركة فودافون مصر إلى فوداكوم، وستقوم مجموعة فودافون بالإفصاح عن قيمة العرض وتفاصيله.

وعن التطبيقات والخدمات الجديدة المتوقع أن تطلقها شركة فودافون مصر بعد إتمام الصفقة، قال عصام إن فودافون مصر حققت نجاحاً كبيراً فيما يخص الخدمات الرقمية التكنولوجية والتي تساهم في دعم الحكومة والمجتمع المصري للوصول إلى عملية التحول الرقمي.

وأضاف :"نتوقع أن تساند فودافون جميع الأسواق الأفريقية في تطوير تلك الخدمات والتي من شأنها دفع عملية التحول الرقمي بالبلاد بالقارة الأفريقية".

وأشار عصام إلى أن فوداكوم حققت نجاحاً كبيراً في العديد من المجالات، والتي تضعها فودافون مصر على رأس أولوياتها، ومن أهمها: خدمات المدفوعات الرقمية، ومن خلال وجود مصر في السوق والإقليم الإفريقي ستستفيد مصر من خبرات الشركة والأسواق الأفريقية في هذا المجال مما سيساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي والوصول إلى أهداف 2030.