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تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

02:05 ص السبت 18 ديسمبر 2021
تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 20ر532 نقطة، أو أقل من 5ر1% ، ليصل إلى 44ر35365 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 03ر48 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 64ر4620 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 75ر10 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 68ر15169 نقطة.

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي

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