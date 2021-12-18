تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 20ر532 نقطة، أو أقل من 5ر1% ، ليصل إلى 44ر35365 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 03ر48 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 64ر4620 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 75ر10 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 68ر15169 نقطة.