ثالث أغنياء العرب.. من هو الملياردير الإماراتي الراحل ماجد الفطيم؟

كتبت – شيماء حفظي:

رحل رجل الأعمال والملياردير الإماراتي ماجد الفطيم، اليوم الجمعة، مخلفًا صرحا عملاقا، وقليل من المعلومات الشخصية أو الظهور الإعلامي.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رجل الأعمال الإماراتي وكتب في تغريدة عبر تويتر: "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها … وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين".

ماذا نعرف عن الفطيم؟

- أسس مجموعة الفطيم في الإمارات عام 1992

- جاء في المركز الثالث بقائمة فوربس للأثرياء العرب في 2021

- تبلغ ثروته 3.6 مليار دولار

- تمتلك المجموعة مول الإمارات في دبي ومول مصر في القاهرة، ورخصة تشغيل سلاسل كارفور

- تتنوع استثمارات المجموعة بين تجارة التجزئة والعقارات

- يحتل المرتبة 831 في قائمة فوربس لأثرياء العالم 2021

- يجلس ابنه طارق في مجلس الإدارة بينما يدير أفراد من خارج العائلة المجموعة.