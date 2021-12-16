اللجنة المصرية الأوكرانية تختتم أعمالها وتوقيع اتفاقات تعاون بحضور المشاط

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا، ووزير الاقتصاد عن الجانب الأوكراني، بروتوكول الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الأولوية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، شهدت الوزيرتان أيضا التوقيع على اتفاقية تعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال التقييس والمواصفات والجودة، ومذكرة تفاهم في مجال الفضاء.

ووقعت وكالة الفضاء المصرية مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الأوكرانية للتعاون في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بهدف تفعيل آليات التعاون في مجال أنشطة الفضاء، والبحث والاستكشاف للأغراض السلمية، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين والاستفادة من الموارد البشرية والتقنيات المتاحة.

كما تستهدف المذكرة تعزيز عملية تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات الثنائية وورش العمل في مختلف الأنشطة البحثية، وتوفير التدريب ورفع كفاءة المتخصصين المصريين، وبناء القدرات في مجال إدارة مشروعات الفضاء، وتطوير تقنيات التصنيع المتقدمة للتطبيقات الفضائية، وغيرها من المحاور ذات الأولوية للجانبين.

ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وفولوديمير تافتاي، رئيس وكالة الفضاء الحكومية الأوكرانية، وفقا للبيان.

ووقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمركز الأوكراني للبحث العلمي والتدريب لشئون التقييس والشهادات ومشكلات الجودة، على اتفاقية تعاون في مجال التقييس، لتعزيز العمل المشترك في عدد من المجالات.

ومن بين هذه المجالات تبادل المعلومات حول القوانين التشريعية والتنظيمية في مجال التقييس؛ وتبادل المعلومات حول الخطط السنوية الخاصة بإعداد المواصفات؛ وتبادل الخبرات بشأن تنسيق نشاط اللجان الفنية الوطنية للتقييس، وكيفية قيام هيئات التقييس الوطنية بالقيام بدور الأمانة الفنية لهذه اللجان، وفقا للبيان.

كما تتضمن هذه المجالات تبادل الخبرات في تطبيق تكنولوجيات المعلومات في مجال التقييس؛ وتنظيم برامج مشتركة لتدريب وإعادة تدريب المتخصصين في مجال التقييس بهدف دراسة الخبرات الدولية في هذا المجال، بحسب البيان.

ووقع على مذكرة التفاهم المهندس خالد حسن صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وألكسندر كيريانوف، نائب المدير العام للمركز الأوكراني للبحث العلمي والتدريب لشئون التقييس والشهادات ومشكلات الجودة.

وخلال الفعاليات الختامية للجنة ترأست وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، جلسة مباحثات موسعة بحضور ممثلي الجهات المعنية من مصر وأوكرانيا، حيث تم استعراض نتائج اجتماعات الخبراء التي استمرت على مدار يومين، لبحث أوجه التعاون المشترك.

وأكدت رانيا المشاط أهمية العلاقات المصرية الأوكرانية التي تمتد على مدار عقود، فضلا عن اللجنة المشتركة التي تمثل إطارا للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين في سبيل تطوير العلاقات المشتركة ودفع الجهود التنموية.

وذكرت أن اللجنة على مدار الدورات السابقة ساهمت في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا في العديد من المجالات من بينها التجارة والصناعة، والاستثمار، والإنتاج الحربى، والكهرباء، والتشييد والبناء، والسياحة، والصحة والدواء.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل دفع رؤيتها للتنمية لعام 2030 والتي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وقالت إن مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال فعاليات اللجنة تعد بداية لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة لاسيما في مجالات النقل والبنية التحتية وتوطين الصناعة في ظل الخطط التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتدشين المدن الجديدة وزيادة وسائل النقل المستدامة التي تربط بين مختلف المدن والمناطق الصناعية.

كما تطرقت الوزيرة إلى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون من خلال إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في العلاقات المشتركة لمصر وأوكرانيا في ظل الخبرات الضخمة التي اكتسبها القطاع الخاص المصري في مشروعات البنية التحتية المختلفة في العديد من الدول العربية والأفريقية، وهو ما يتيح الفرصة للتعرف على المجالات المتاحة في دول أوكرانيا ودراسة الفرص التي يمكن أن يشارك بها القطاع الخاص المصري.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه في ظل المشكلة التي برزت على الساحة الدولية فيما يتعلق بسلاسل التوريد العالمية، فإن سلاسل التوريد الإقليمية ستكون ذات أهمية كبرى وهنا تبرز اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية لتمثل وجها مهما من أوجه التعاون.

وعبرت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية عن سعادتها بإتمام أعمال الدورة الثامنة من اللجنة الأوكرانية المصرية المشتركة، وتوقيع اتفاقيتي تعاون تعززان مجالات التعاون الحالية بين البلدين، متطلعة إلى مزيد من العمل المشترك في المستقبل يلبي تطلعات الدولتين.

وأشارت إلى أن أوكرانيا تعتبر مصر شريكًا رئيسيًا لها في العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من أوجه التعاون، في ظل الخطط التنموية التي تتبناها أوكرانيا والمشروعات المتنوعة التي تسعى لتنفيذها.

واستعرض المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرص التنموية المتاحة في المنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية وغير الصناعية التي يتم التركيز عليها بناءً على دراسات جدوى دقيقة، ومجالات التعاون التي يمكن أن يتم تعزيزها مع الجانب الأوكراني.

وكانت مصر وأوكرانيا وقعتا اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في ديسمبر عام 1992، والذي تم بموجبه عقد 7 دورات للجنة المشتركة آخرها عام 2018، والتي أسفرت عن توقيع البروتوكول التعاون في عدد من المجالات.

ومن بين هذه المجالات الاستثمار، والجمارك، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصناعة، والزراعة، والنقل، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز، والإسكان، والسياحة، والشباب والرياضة، والصحة والدواء، وتكنولوجيا الفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال.