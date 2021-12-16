"الليرة بجنيه".. تركيا تخفض الفائدة والعملة تواصل الانهيار

كتبت – شيماء حفظي:

واصلت الليرة التركية انهيارها السريع بعد قرار البنك المركزي التركي، يوم الخميس، بخفض سعر الفائدة مجدداً، تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أرودوغان، رغم ارتفاع معدلات التضخم.

وخسرت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام، لتقترب من حوالي 15.5 ليرة للدولار، وهي قيمة قريبة من سعر الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية.

وقرر المركزي التركي، عقب اجتماع لواضعي السياسة النقدية، خفض سعر إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد بمئة نقطة أساس (1%) إلى 14%، بما يتماشى مع التوقعات.

وخفّض المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (5%) منذ سبتمبر، وهي الفترة التي كان العديد من البنوك المركزية يدرس أو ينفذ رفع أسعار الفائدة لتهدئة ارتفاع الأسعار.

ويقاوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أي قرار لرفع الفائدة، وقرر إقالة 3 محافظين للمركزي، بسبب رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وكثّف الدعوات إلى خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع شعبيته وسط الوباء.

كما يرى أردوغان، أن الاقتراض الأرخص سيعزز التصنيع، ويخلق فرص العمل في حين يستقر التضخم في نهاية المطاف.