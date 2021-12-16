البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.3% إلى مستوى 11656 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس.
وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.29%، بينما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بشكل طفيف بنحو 0.04% إلى مستوى 11622 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.
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