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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:37 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.3% إلى مستوى 11656 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.29%، بينما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بشكل طفيف بنحو 0.04% إلى مستوى 11622 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

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