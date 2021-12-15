جسور تشارك في "فوود أفريكا" وتوقع مذكرة مع التصديري للصناعات الغذائية

كتبت- شيماء حفظي:

شاركت شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- في معرض "فوود أفريكا 2021" في دورته السادسة خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2021.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الأربعاء، جاءت مشاركة الشركة بالمعرض في إطار استراتيجيتها للتواصل مع تجمعات رجال الأعمال والمجالس التصديرية المصرية لدعم جهود الحكومة المصرية في زيادة الصادرات المصرية.

وشهد المعرض- الذي نظمته شركة كونسبت بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية الشريك الاستراتيجي للمعرض- مشاركة أكثر من 400 عارض من مصر والعديد من الدول الأفريقية والعربية ودول أخرى، بالإضافة إلى زيارات وفود رسمية، وفقا للبيان.

كما شاركت شركى جسور في المؤتمر المقام على هامش المعرض تحت عنوان "خارطة الوصول الى الأسواق الدولية مع التركيز على دول القارة السمراء".

وذكرت الوزارة أن "جسور" تستهدف من خلال مشاركتها فى المعرض وفعالياته تعزيز التواصل مع الشركات العارضة من قطاع الصناعات الغذائية وتقديم أداتها الترويجية الجديدة "الكتالوج الإلكتروني- جسور" لخدمة مجتمعات ودوائر رجال الأعمال في التسويق للمنتجات المصرية لزيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.

وعلى هامش معرض "فوود أفريكا 2021"، وقعت شركة جسور مذكرة تفاهم مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، لوضع الإطار العام للتعاون بين الطرفين وتعريف أعضاء المجلس من رجال الصناعة والتجارة والمصدرين والمستوردين بالخدمات التي تقدمها شركة جسور من الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية من خلال 16 مركزا حول العالم.

وأشار البيان إلى أن هذه المراكز تقع في الدول ذات الأهمية الاستراتيجية اقتصاديا وتجاريا لمصر، وسيتم افتتاح أول خمسة أفرع منها في مطلع 2022 في دول فرنسا، والكاميرون، وغانا، والصين، ودبي.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت في يونيو 2021 الكتالوج الإلكتروني "جسور" للترويج للمنتجات المصرية ويتم التسجيل عليها مجانا https://gosoor.com.eg/

ويضم الكتالوج قاعدة بيانات موسعة عن منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى تشجيع المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية لهذه الصادرات، وفقا للبيان.

كما توفر "جسور" حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تبدأ من خدمات النقل من باب المصنع حتى موانئ التصدير مرورا بخدمات الشحن والفحص والتخليص الجمركي والتجميع والتخزين وصولا إلى الخدمات المالية وخدمات التأمين بالمشاركة مع كبريات المؤسسات البنكية والمالية الرائدة، بحسب البيان.