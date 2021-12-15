سعر الذهب اليوم في مصر: انخفاض الجرام بحلول التعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات، جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس، بسبب تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط على منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات، وفقا لما ذكره سكرتير الشعبة.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 520 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 668 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 780 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 891 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء إلى حوالي 1766 دولارا للأوقية، بتراجع بلغت نسبته 0.26%، في الساعة 4:40 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، استقرت أسعار الذهب بالبورصات العالمية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد انخفاض في الجلسة السابقة، حيث ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن اعتزام البنك المركزي تقليص إجراءاته التحفيزية لكورونا.

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