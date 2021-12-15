شعبة الكوافير: ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل 50% خلال 6 أشهر

كتبت- دينا خالد:

قال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير ومستحضرات التجميل بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار مستحضرات التجميل ارتفعت بنحو 50% خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وأرجع الدجوي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مستحضرات التجميل في الدول التي تصنع بها لأن أغلبها مستوردة من الخارج، فضلا عن ارتفاع أسعار الجمارك والشحن.

وأشار إلى أن أسعار الخدمات التي يقدمها الصالون ارتفعت هي الأخرى بنحو 20% خلال الأشهر الماضية، كالاستشوار وغيرها.

وأوضح الدجوي أن أي خدمة يقدمها الصالون لابد لها من استخدام مستحضرات التجميل والتي ارتفع أسعارها كثيرا، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء وأجور العاملين.

وذكر أن الإقبال على صالونات التجميل تأثر كثيرا بجائحة كورونا ومازال يعاني حتى الآن.

وحذر الدجوي من صالونات التجميل التي تستخدم مستحضرات مجهولة المصدر والتي يدخل في مكوناتها مواد كالرصاص والزرنيخ، وهي مواد ضارة على الصحة العامة.