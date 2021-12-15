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تقلبات ملحوظة في أسعار البترول خلال النصف الأول من ديسمبر (جراف)

03:22 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
تقلبات ملحوظة في أسعار البترول خلال النصف الأول من ديسمبر (جراف)

أسعار البترول

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول تقلبات ملحوظة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري فبعدما صعد خلال أول 8 أيام من الشهر بأكثر من دولارات للبرميل، انخفض بنحو 3 دولارات في الأسبوع التالي.

وتأتي هذه التقلبات استمرارا للتأثر بالأنباء المتعلقة باكتشاف متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" وتداعياته على الاقتصاد العالمي، حيث انخفض سعر البرميل من فوق مستوى 80 دولارا يوم الجمعة 26 نوفمبر مع إعلان اكتشاف المتحور منخفضا بنحو 10 دولارات دفعة واحدة.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام البترول برنت خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، وفقا لبيانات شبكة سي إن بي سي.

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