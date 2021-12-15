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مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:50 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنحو 0.04% إلى مستوى 11622 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.01%، بينما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 145.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 76 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 69.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنحو 0.7% إلى مستوى 11618 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI المستثمرين

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