بعد تراجع 6 جنيهات.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، عند نفس مستواه في الصباح، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وانخفض سعر الجرام اليوم الأربعاء جنيهين في تعاملات الصباح، لتصل قيمة الانخفاض إلى 6 جنيهات للجرام خلال تعاملات أمس واليوم.

ويتوقع نجيب تراجع الجرام على مدار تعاملات اليوم، ولكنها ستكون تحركات طفيفة.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط على منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات، وفقا لما ذكره سكرتير الشعبة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 519 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 مستوى 678 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 779 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 مستوى 890 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6232 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء إلى حوالي 1769 دولارا للأوقية، بتراجع بلغت نسبته 0.10%، في الساعة 12:34 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، استقرت أسعار الذهب بالبورصات العالمية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد انخفاض في الجلسة السابقة، حيث ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن اعتزام البنك المركزي تقليص إجراءاته التحفيزية لكورونا.

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