ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنحو 0.02% إلى مستوى 11620 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.04%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

كانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنحو 0.7% إلى مستوى 11618 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.