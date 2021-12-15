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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:24 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنحو 0.02% إلى مستوى 11620 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.04%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

كانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنحو 0.7% إلى مستوى 11618 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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