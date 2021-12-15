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ارتفاع السمك البلطي وتراجع الجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:11 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
ارتفاع السمك البلطي وتراجع الجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و26 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

بينما هبط سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي الجمبري سوق الجملة

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