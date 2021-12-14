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"هواوي" تخطط لإطلاق سيارة كهربائية في مصر بالنصف الثاني من 2022

08:46 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
"هواوي" تخطط لإطلاق سيارة كهربائية في مصر بالنصف الثاني من 2022

''هواوي'' تخطط لإطلاق سيارة كهربائية في مصر

كتب- علاء حجاج:

قال أحمد عبد العال، نائب رئيس شركة هواوي مصر، إن الشركة تخطط لإطلاق سيارة كهربائية من صناعتها في مصر خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الشركة تتفاوض مع شركائها التجاريين لإتاحة السيارة الكهربائية بمصر قبل نهاية عام 2022، مشيرا إلى سعي هواوي لطرح عدد من المنتجات المختلفة بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة بما فيها قطاع الهواتف الذكية.

وأوضح عبد العال أن الشركة تخطط لتصنيع شاشات التلفزيون بمصر خلال العام المقبل.

وقال عبد العال إن هواوي واجهت خلال العامين الماضيين صعوبات سياسية واقتصادية تسببت في فقدان الشركة حصة سوقية كبيرة تزامنا مع نقص الإمدادات.

وأوضح أن الشركة تستحوذ حاليا على 26% من مبيعات أجهزة التابلت في مصر بمعدل نمو 21% سنويا.

وأشار إلى أن الشركة تستحوذ حاليا على أكثر من 50% من سوق الساعات الذكية في مصر بنسبة نمو 147%، كما شهدت حصة الشركة من مبيعات الحاسبات الشخصية نموا بنسبة 2617% ما يوازي 26 ضعف لتستحوذ بذلك علي حصة سوقية 5%.

السيارات الكهربائية مصر هواوي أحمد عبد العال

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