غدا.. بدء تطبيق خامس مراحل الفاتورة الإلكترونية على أكثر من 3700 شركة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق المرحلة الخامسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، غدا الأربعاء 15 ديسمبر، من خلال إلزام 3737 شركة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات اعتبارا من الغد.

وكانت مصلحة الضرائب أصدرت القرار رقم 443 لسنة 2021 في 16 سبتمبر الماضي بإلزام هذه الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان سابق للمصلحة، إن تنفيذ هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

للاطلاع على أسماء الشركات الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية: (اضغط هنا)

وطالبت مصلحة الضرائب، في بيان أصدرته في وقت سابق من هذا الشهر، ممولي مأمورية الاستثمار بالقاهرة وبخاصة شركات المنطقة الحرة الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مرحلتها الخامسة، بضرورة الإسراع بالتوجه لمأمورية الاستثمار بالقاهرة قبل 15 ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانضمام، وذلك حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية.

وذكر رضا عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات الملزمة بالانضمام أن تلتزم بها وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.

وقال إنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة وهي الاسم، والصفة، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصي.

وأضاف عبد القادر أنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير).

وأشار إلى إتاحة استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء في إصدار الفواتير إلكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.

وكانت مصلحة الضرائب أصدرت قرارًا الشهر الماضي رقم 619 لسنة 2021 بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 فبراير 2022.