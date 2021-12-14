نائب وزير الاتصالات: نتوقع اختفاء المؤسسات الحكومية وظهور المنظمات الافتراضية مستقبلا

كتب - علاء حجاج:

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن المنافسة المستقبلية بين الدول خلال المرحلة المقبلة ستكون معلوماتية، مؤكدًا أن الدول التي ستكون قادرة على إنشاء بنوك بيانات تسمح لها بالاستخدام الأمثل للطاقات البشرية ومن ثم التخطيط الأمثل للحياة الرقمية ستحافظ على حظوظها في البقاء.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الاتصالات والتحول الرقمي على هامش فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية التي نظمتها شركة pod للعلاقات العامة اليوم الثلاثاء.

وأوضح أنه من المتوقع اختفاء المؤسسات الحكومية الكبرى في العصر الرقمي وسيكون هناك ما يعرف بالمنظمات الافتراضية، مؤكدا أنه لا يوجد رفاهية للتحول من عدمه.

وأكد محمد نصر الدين، مساعد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية، أن مصر جاهزة للتحول الرقمي من حيث البنية التحتية وتتحرك الوزارة بنفس سرعة وتيرة التحول الرقمي، وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا لملف تطوير البنية التحتية للاتصالات بدليل المشاركة في تجهيز البنية التحتية الأساسية داخل القري في مبادرة حياة كريمة باستثمارات تصل إلي 5.6 مليار جنيه في توصيل كابلات الألياف الضوئية.

وتابع نصر الدين أن الترددات الجديدة في النطاق 2600 أصبحت متاحة المشغلين ، مبينا أن كافة خدمات الاتصالات في التخطيط العمراني الجديد تعتمد علي شبكة كابلات الألياف الضوئية وليس النحاسية .

وألمح إلى أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر قفزت من 6 ميجابايت إلي 46 ميجابايت حاليا .

ورأت ميرنا عارف ، مدير شركة مايكروسوفت مصر ، أن العالم يشهد طفرة غير مسبوقة في كميات البيانات الناتجة عن القطاعات المختلفة والتي تعد محرك أساسي للتحول الرقمي ، مبنية أن التكنولوجيا الحديثة مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات هي المحرك الرئيسي للتحول الرقمي .

وأكدت أن الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات ، مبنية أن مصر تمتلك استراتيجية رقمية واضحة منذ بداية الأزمة ومستمرة في استكمال المشوار .

ولفت أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية لحلول الاتصالات، أن جهود مجموعة بنية تأتي متزامنة مع جهود الدولة للتحول الرقمي التي تتطلب وجود بنية تحتية متطورة لاستيعاب ذلك

وشدد على أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية في إطار دعم حكومي وإرادة سياسية ، لافتا إلي أن البنية التحتية التكنولوجية ومراكز البيانات وأبراج الاتصالات التشاركية هي عناصر أساسية للتحول الرقمي.

وأضاف أن مصر بدأت خوض تجربة التحول الرقمي باستثمارات كبيرة منذ 5 سنوات علي الأقل ومن ثم ظهرت تجربة مجموعة بنية، مشيرا إلى أن بنية تراهن على بناء مرجعيات في السوق المصرية وتصدير التجربة الناجحة لأسواق أخرى، وتسعى مجموعة بنية لتمثيل مصر في كأس العالم في قطاع الاتصالات على حد تعبيره".

ورأى أيمن الجوهري ، مدير سيسكو مصر، أن استراتيجية الشركة متوافقة مع رؤية مصر 2030 نحو الشمول المالي والاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن مصر تشهد تطورا ملحوظا في البنية التحتية للاتصالات لذلك ضخت مصر استثمارات في برنامج التحول الرقمي للحكومة والعملاء.

وأشار الجوهري، إلى أنه يجب مراعاة تحديث شبكة البنية التحتية للاتصالات على مستوى محافظات الجمهورية للوصول إلى مفهوم الشمول الرقمي ومن ثم دمج التكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.