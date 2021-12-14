سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط 4 جنيهات بالتعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بقيمة 4 جنيهات للجرام بحلول نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، نتيجة تراجع المعدن في البورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا ملحوظا بين صعود وهبوط على منذ بداية الشهر الجاري.

وذكر نجيب، أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب موسم الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 520 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 669 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 781 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 892 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6248 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى حوالي 1769 دولارا للأوقية، بتراجع بلغت نسبته 0.95%، في الساعة 4:11 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي ينتظر المستثمرون بشأن الوتيرة التي يخطط بها البنك المركزي الأمريكي لإنهاء إجراءات التحفيز الوبائية.

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