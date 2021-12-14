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رئيس الشرقية للدخان: لم نرفع أسعار السجائر رغم ضغوط التضخم

04:23 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
رئيس الشرقية للدخان: لم نرفع أسعار السجائر رغم ضغوط التضخم

أسعار السجائر

كتبت- منال المصري:

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تستطيع استيعاب الضغوط التضخمية في تصنيع السجائر، ولا توجد أي زيادات في الأسعار على مستوى التصنيع حتى الآن.

وأضاف أمان، في تصريحات صحفية علي هامش القمة الاقتصادية 2021 اليوم الثلاثاء، أن الشركة لديها مخزون آمن من منتجاتها تكفي ما بين 3 شهور إلي سنة في منتجات محلية وتصديرية.

وأوضح أن صادرات الشركة من المعسل تراجعت بنسبة 30% خلال العام الجاري بسبب تبعات فيروس كورونا.

وأضاف أمان أن الشركة قررت إرجاء توسعها الجغرافي في أفريقيا بسبب تبعات فيروس كورونا.

أسعار السجائر التضخم هاني أمان الشرقية للدخان

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