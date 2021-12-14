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الحديد والصلب تستكمل صرف تعويضات أول ألف عامل عن قرار التصفية

03:54 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الحديد والصلب تستكمل صرف تعويضات أول ألف عامل عن قرار التصفية

شركة الحديد والصلب المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

أنهت شركة الحديد والصلب المصرية- تحت التصفية- صرف التعويضات لأول ألف عامل من العمال المقرر تعويضهم عن قرار التصفية.

وقال مصدر بالشركة لمصراوي، إن 700 عامل حصلوا على مستحقاتهم وتسلموا الشيكات، خلال الأسبوع الماضي، فيما يتم صرف التعويضات لكشف يتضمن 300 عامل اليوم.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أوضح، في تصريح لمصراوي الشهر الماضي، أنه تم صرف 200 مليون جنيه من أول مليار جنيه من أموال التعويضات لأول ألف مستحق من العمال للتعويضات.

وأكد الوزير أن صرف تعويضات العمال مستمر ولن تتعطل، ويجري العمل على توفير باقي التمويلات.

وسيتم تعويض أكثر من 6 آلاف عامل، عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، الصادر بقرار الجمعية العامة غير العادية مطلع العام الجاري.

ووُقعت أكتوبر الماضي اتفاقية تسوية مستحقات العاملين بين ممثلي العمال والشركة القابضة، ليتولى مصفي الشركة أعمال التصفية وأولها صرف التعويضات.

ووافق مجلس النواب نهاية الشهر الماضي على مشروع قانون، بموجبه، تضمن وزارة المالية الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، لتتمكن من اقتراض نحو 1.25 مليار جنيه لسداد التعويضات.

وكانت الشركة حصلت على قرض بقيمة مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي لصرف جزء من التعويضات، والتي يبلغ إجماليها نحو 2.25 مليار جنيه، والناتجة عن قرار التصفية.

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