نقيب الفلاحين: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تشجع الاستثمار الزراعي

كتبت- دينا خالد:

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي يتم مناقشتها في مجلس النواب حاليا، والتي تتضمن إعفاء عدد من المنتجات الزراعية المنتجة محليا من هذه الضريبة تأتي في مصلحة القطاع الزراعي.

وأضاف أبوصدام، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا التعديل سوف يشجع الاستثمار في المجال الزراعي، ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا.

وتابع أبو صدام أن التعديلات أعفى خدمات الصرف الصحي وتنقية أو تحلية المياه مما سوف يحفز ويزيد الاستثمار في المجال الزراعي.