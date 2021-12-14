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الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان: نسعى لميكنة مليار جنيه مبيعات "كاش" يوميًا

03:44 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان: نسعى لميكنة مليار جنيه مبيعات "كاش" يوميًا

مؤتمر قمة مصر الاقتصادية

كتبت- منال المصري:

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن نعمل باستمارات 75 مليار جنيه التي تعد أكبر كيان في السوق المصري.

وأوضح أمان، خلال كلمته في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية 2021 اليوم الثلاثاء، أن حجم الكاش اليومي للشركة يبلغ مليار جنيه يوميا، ولذلك تعتزم الشركة التوجه للشمول المالي من خلال دعوة التجار للتسديد من خلال الكروت المصرفية بطريقة رقمية لتتواكب مع توجه الدولة لميكنة المدفوعات.

وأشار إلى أن الشركة انتهجت سياسة نمو جديدة ساهمت في زيادة معدل ربحية الشركة بنسبة 37% خلال الربع الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أمان، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أتاح فرصًا كبيرة للشركات لتعظيم أرباحها وزيادة إيراداتها بفضل وجود رؤية ومنهجية عمل واعدة.

مؤتمر قمة مصر الاقتصادية هاني أمان الشركة الشرقية للدخان

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