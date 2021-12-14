هدايا بألف جنيه.. مشغولات ذهبية بأوزان خفيفة لجذب الزبائن في الكريسماس

كتبت- شيرين صلاح:

تتجه محلات المشغولات الذهبية مع اقتراب الكريسماس إلى تصنيع مشغولات ذات أوزان خفيفة تصلح كهدايا للكريسماس بقيمة قد تصل إلى ألف جنيه كمتوسط لسعر الهدية، وفقا لقول تجار ذهب تحدثوا لمصراوي.

وقال الدكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن محلات الذهب تتجه إلى تصنيع مشغولات ذهبية ذات أوزان خفيفة، مع اقتراب المناسبات مثل الكريسماس والأعياد.

ويتراوح وزن هذه المشغولات بين نصف جرام وجرام ونصف، لتصل قيمتها إلى ألف جنيه على سبيل المثال وتصلح كهدية بمناسبة الأعياد، وفقا لقول فرج.

واتفق معه في القول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن المشغولات التي يتم تصنيعها خصيصا للأعياد تتمثل في خواتم وانسيالات ودلايات للسلاسل بأوزان أخف من أوزان المشغولات الذهبية الأخرى المعروضة بالمحلات بالأوقات العادية.

وعن مبيعات السوق حاليا، قال التجار إن السوق يشهد هدوءًا في حركتي البيع والشراء، خاصة في ظل تذبذب السعر منذ بداية الشهر الجاري بالبورصات العالمية.

وذكر نجيب أن سعر الجرام الآن مناسب لشراء هدايا الكريسماس، مشيرا إلى أن الجرام في حالة شبه استقرار بالأسواق المحلية.

وبحسب نجيب، فإن سعر الجرام عيار 21 سجل اليوم الثلاثاء 784 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 18 سجل 672 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 سجل 896 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 14 سجل 522 جنيهًا.

ويعلق التجار آمالهم على موسم الكريسماس لتحريك مبيعات المحلات، وجذب الزبائن بتصنيعها للمشغولات ذات الأوزان الخفيفة.

ووفقا لقول ناجي فرج، كانت مبيعات المحلات جيدة خلال موسم الكريسماس في العام الماضي مقارنة بالسنة السابقة عليها، معربا عن أمله في أن تكون المبيعات هذا العام جيدة أيضا.

وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية قال لمصراوي في وقت سابق، إن مبيعات الذهب بالسوق المحلي بدأت في الانخفاض خلال الربع الأخير من العام الجاري خاصة مع بداية العام الدراسي بعدما شهدت طفرة في أول 9 أشهر من العام.